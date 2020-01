Column Babs: 'Verkeersborden met wulpse vrouwen die over een zebrapad huppelen'

In Eindhoven denken ze erover na om verkeersborden 'minder mannelijk' te maken zodat vrouwen zich ook vertegenwoordigd voelen in het verkeer. Vriendinnetje M. en ik zitten te kletsen aan de leestafel in de Bommel als een onbekende man ons aanspreekt over een stukje in de krant.

"Dus u vindt het een goed idee als er meer vrouwen op verkeersborden komen te staan? En hoe zouden die er vrouwen er dan volgens u uit moeten zien?" De man haalt zijn mobieltje tevoorschijn en laat een filmpje zien met voorbeelden. M. kijkt hem grinnikend aan. "U bedoelt het vast goed, maar wie verzint het dat wij ons meer vertegenwoordigd zouden voelen door een verkeersbord met een rondborstig tienermeisje met een paardenstaart dat wulps over een zebrapad huppelt?"

De man kijkt haar verbaasd aan. "Hoezo? Dit is toch gewoon het silhouet van een vrouw?" "Nee, dit is het een plaatje van een vrouw zoals mannen in de jaren vijftig van de vorige eeuw graag wilden hoe vrouwen eruit zagen."

Ik heb geen zin om me in de discussie te mengen maar ze heeft wel een beetje gelijk. Wat is er mis met een genderneutraal poppetje? Is het omgekeerde wereld dat vrouwen in Brabant zogenaamd pleiten voor gelijkheid, maar tegelijkertijd wel dit soort achterhaalde stereotype afbeeldingen op verkeersborden willen hebben? Wat als op het bord toevallig een mannetje staat en er steekt een vrouw over. Mag je die dan wel gewoon overhoop rijden?

Aan de andere kant geloof ik niet dat we ons hier in Breda druk over hoeven te maken. Een dergelijk voorstel zal nooit serieus genomen worden. Zeker niet met een paar, niet nader te noemen, belegen heerschappen in de gemeenteraad die nog steeds hardop durven te zeggen dat vrouwen achter het spreekwoordelijke aanrecht thuishoren.... misschien moeten we ons dáár druk over maken.