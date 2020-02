Column Babs: 'Blauwe herenslips hamsteren bij de Hema'

Donderdagavond. Koopavond. En niet zomaar een koopavond, maar de koopavond op de dag dat Hema aankondigde dat de naam van een chocoladegebakje gaat veranderen.

Heel de dag ligt Hema al onder vuur op sociale media. Boze meneren en mevrouwen die in poëtische bewoordingen hun onvrede duidelijk maken omdat er wederom een zogenaamd oer-Hollandse traditie de nek wordt omgedraaid.

En juist vandaag wil ik naar de Hema. Voor een rookworst. Over lullige timing gesproken. Ik ben op alles voorbereid. Misschien staat er wel een horde demonstranten voor de deur die de ingang blokkeert. Dat ik me door een luidruchtige menigte moet worstelen en megafoons ontwijken waaruit 'We Want Moor' klinkt en dat ze me dan toeschreeuwen dat ik een landverrader of Judas ben. In het ergste geval is daar nog plan B. Doorlopen naar de supermarkt en dan toch maar een Unox-worst kopen. Het thuisfront zal teleurgesteld zijn maar hé, mijn persoonlijke veiligheid is me ook wat waard.

Maar net als met de meeste Twitter-orkaantjes viel ook deze weer reuze mee. Er stond geen woedende massa voor de deur en binnen was het Hema-business as usual. Hoewel, er was wel een meneer die een enorme stapel van die blauwe herenslips afrekende bij de kassa. Was hij alvast aan het hamsteren om een toekomstige boycot te ontwijken?

Misschien wel. Want als de Hema een uit de kluiten gewassen roomsoes met een chocolade hoedje een andere naam geeft, dan is het einde ter tijden nabij……volgens sommige mensen dan.