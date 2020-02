Column Babs: 'Zelfscannen voor dummies'

Nu zelfs AH Brabantplein aan de zelfscankassa gaat is het tijd voor een lesje zelfscannen voor dummies.

In een ideale wereld hoef je nooit boodschappen te doen. Daar is de pindakaas nooit op en trek je nooit halverwege een billenpoets-actie het laatste velletje van de rol. Maar omdat de wereld niet ideaal is, hebben de supermarktgoden zelfscankassa's uitgevonden. In minder dan tien seconden loop je de winkel uit met een pot pindakaas en vers wc papier. Tenminste, zo was het in eerste instantie.

Maar nu diezelfde grootgrutters het scannen laagdrempeliger willen maken zitten wij, professionele zelfscan-shoppers, met een nieuw probleem opgescheept.

Namelijk met van die types die je ervan verdenkt dat ze de hele dag de tijd hebben maar toch per se boodschappen willen doen tijdens het spitsuur. Op het dooie gemakkie gaan alle boodschappen in slakkentempo één voor één langs de scanner en vervolgens kijken ze je aan met zo'n zelfvoldane blik die zegt 'ja, ik ga ook met de tijd mee'. Alsof je met je rappe sportauto vol in de ankers moet omdat er een 2CV uit 1986 voor je op de linkerbaan van de A16 blijft hangen.

Links inhalen is geen optie want daar staat dan altijd nèt toevallig zo'n onbespoten beroepsmama die heel pedagogisch verantwoord met haar kroost bezig is. Op zich niks mis mee, maar daar sta je dan, als gehaaste medemens, toe te kijken hoe die onhandige peuterhandjes de streepjescode van de biologische afbakbroodjes precies lang genoeg voor de scanner proberen te houden totdat hij eindelijk eens een keertje bliep zegt, en ze na elke bliep in een gezellige lachstuip schieten.

Daarom dus; een spoedcursus zelfscannen voor dummies. Het is heel simpel. Bonuskaart bliepen en handscanner pakken. Bak pitloze druiven -bliep- pitloze druiven in boodschappentas doen. Melk -bliep- melk in boodschappentas doen. Zelfscanner terughangen, bonuskaart swaffelen -bliep-, pinnen -bliep-bliep-, klaar.

En als dat onverhoopt toch te ingewikkeld blijkt, dan gewoon lekker bij de ouderwetse kassa aansluiten. De caissière helpt je graag.