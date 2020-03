Column Babs: 'Waar is Dustin Hoffman als je hem nodig hebt?'

In de film Outbreak sneuvelen mensen door een ebola-achtig virus. Dustin Hoffman gaat op zoek naar de immune drager, vindt een aapje, en redt de wereld met het antiserum. Allemaal binnen anderhalf uur.

Dustin is ondertussen een oude man en hij komt ons niet redden. Gelukkig hebben we wel duizenden Dustins die zich achter de schermen de ballen uit de broek werken om de gevolgen van het coronavirus zo beperkt mogelijk te houden. Onder andere met het vriendelijke verzoek om de sociale pauzeknop even in te drukken.

In de film werd de held tegengewerkt door zijn baas. De Dustins in het echte leven hebben meer last van flikker-toch-op-met-je-corona-gezeik-mensen. Deze typische levensvorm hangt normaal gesproken met een zak chips op de bank en verdeeld de tijd tussen trollen op sociale media en Netflixen. De oproep om vooral die laatste activiteit voort te zetten werd honend ontvangen. Ineens voelde de flikker-toch-op-met-je-corona-gezeik-mensen de aandrang tot sociaal gedrag. Nou ja, sommige dan. De meeste ploften na de eerste schok gewoon weer op de bank om hun virtuele ongenoegen over sociale media uit te braken.

Voorlopig zorgt het virus voor een soort spelletje Russisch roulette. Ongeveer 1 op de 10 van de geregistreerde patiënten komt in het ziekenhuis terecht, en 1 op de 100 gaat dood. Dat zijn de feiten. Je hoeft geen Einstein te zijn om uit te rekenen wat dit kan betekenen in een stad met bijna 200.000 inwoners waarvan 0% gevaccineerd is tegen dit virus. Als we ons voorlopig beperken tot de sociale contacten die 'moeten', dan spelen we nog steeds Russisch roulette, alleen zitten er dan iets minder kogels tegelijkertijd in de kamer van het pistool.

Op een Dustin met een snelle oplossing hoeven we voorlopig niet te rekenen. Dit is iets wat we samen moeten doen. Jij ook! Je hoeft niet te wachten tot anderen jouw plan of evenement officieel verbieden, je mag best zelf besluiten om niet te gaan. Of ben jij ook zo'n flikker-toch-op-met-je-corona-gezeik-mens, die zo sterk is als een beer en niet doodgaat van aan een snotneus? Klopt! Jij misschien niet, maar anderen wel!