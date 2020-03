Column Babs: 'Kinderen, je krijgt er zoveel voor terug'

Vooral deze dagen. Oorlog in de woonkamer, oorlog in de keuken, oorlog in de slaapkamer, oorlog in de badkamer, oorlog in de tuin, en zelfs oorlog op de wc.

Je had je voorgenomen om koekjes te bakken, maar na twee dagen zijn de kids al moe van de koekjes en sta je je in eentje met de deegvork in je handen terwijl vijf meter verder de pleuris weer eens uitbreekt. Het kan over van alles gaan. Een legoblokje dat verkeerd ligt, de rol wc papier die op is, de afstandsbediening, het bliepje van de game van grote broer (dat overigens inderdaad heel erg irritant is) en maaaahhaaaaaam mag alles oplossen. Alsof mama al niet genoeg extra dingen omhanden heeft. Ze krijgt bericht dat ze de schooltablet op kan komen halen, ze moet de schoollessen voorbereiden, ze mag juf spelen. Oh ja, en ze moet zelf ook nog wel eens een beetje werken.

Je had je nog wel zo voorgenomen om de schermtijd niet helemaal los te laten. Okee, niet elke dag onbeperkt, maar de teugel mocht best een beetje vieren. Op dag 4 van de vakantie die geen vakantie is, geef je het op. Ieder zijn eigen tablet en nu geen gezeik meer. Het werkt. Totdat het gebroed erachter komt dat dit jouw escape was. Je enige hoop dat je deze weken door zou komen zonder gek te worden, zonder die scheidingslijn tussen werk en prive,

Voor al die mama's out there die het soms even niet meer zien zitten; denk nog eens terug aan de blijdschap die je voelde toen je net over het staafje had geplast en het tweede streepje op de predictor langzaam oplichtte. Je hebt er niks aan, maar soms is het fijn om gewoon even te doen.