Column Babs: 'Een beetje minder papier-geneuzel verricht wonderen in het ziekenhuis'

Er was een klein miezerig virusje voor nodig om de gezondheidszorg te resetten. Een soort control-alt-delete. Artsen en verpleegkundigen zijn even geen papiertijgers, maar hardwerkende handen aan het bed die blindelings bereid zijn om keihard te werken en belangrijke dingen te doen.

Naast alle ellende die het coronavirus met zich meebrengt is er ook iets positiefs te melden. Artsen en verpleegkundigen krijgen de waardering die ze verdienen. In tijden van crisis staat de zorg weer voorop en die stomme vinkjes in het patiëntendossier zijn even niet zo belangrijk.

Het ziekenhuis kan de zorg niet aan? Dan zorgen we voor meer personeel. Bedden tekort? Het leger wordt ingeschakeld om patiënten via een landelijk coördinatiecentrum te verplaatsen naar andere ziekenhuizen. U wilt meer beademingsapparatuur? Regelen we, tweeduizend genoeg denkt u? Tekorten in de zorg zijn niks nieuws. Vorige maand moesten er nog eerst zeven schriftelijke verzoeken worden ingediend om een het spreekwoordelijke lampje in de koelkast te vervangen als het kapot was.

Maar we werken zelf ook een beetje mee. Voor een lullig rugpijntje ga je nu even niet naar de dokter, want die heeft het druk genoeg. Dat de dokter het vorige maand ook al wel eens te druk kon hebben, kwam niet bij ons op. We zagen niet eens dat hij meer tijd naar zijn computerscherm zat te staren om je dossier in te vullen, dan naar jouw rug waar het pijntje zat dat je best zelf met een paar ibuprofennetjes op had kunnen lossen. De tijd die hij aan jou moest besteden had hij ook aan iemand anders kunnen geven. Iemand die het misschien echt nodig had.

Na een harde reset werkt de computer meestal weer even lekker. Laten we hopen dat de artsen en verpleegkundigen ook na deze crisis het werk mogen blijven doen waar ze voor gekozen hebben. Mensen helpen die het nodig hebben.