Column Babs: 'Moederdag, een Duivels dilemma'

Zondag is het moederdag. Wat doen we? Gaan we face-timen of stappen we in de auto voor een echte knuffel? Om me heen hoor ik dingen als dat de kwaliteit van leven belangrijker is dan een paar extra maanden. Maar hoe zit het met de kwaliteit van doodgaan?

Als je mij vraagt naar de herinneringen aan mijn grootmoeder dan geef ik drie antwoorden. De eerste gaat over een keer dat ze echt heel boos op me was en ineens plat Utrechts bleek te kunnen praten terwijl ze tegelijkertijd uiterst nauwkeurig een pantoffel naar mijn hoofd slingerde. De tweede is iets met een huwelijksbootje waar ze met haar pre-dementerende hoofd op 80-jarige leeftijd instapte en de derde is haar overlijden.

Het gekke is eigenlijk dat ik aan dat laatste wel herinneringen heb, maar dat ik er zelf niet bij was. Het zijn vooral de troostende woorden van mijn ouders die vertelde dat het goed was zo. Oma was rustig ingeslapen. Te midden van haar kinderen een laatste diepe zucht en daarna bleef het stil in de kamer. Dood door ouderdom.

Het is goed zo. Die troostende woorden gun ik iedereen maar in tijden van corona hoor je ze niet zo vaak. Het romantische beeld van oma die in bed sereen haar laatste adem uitblaast bestaat niet in de wereld van corona. In het beste geval mag je met een mondmasker, een paar latex handschoenen en een soort van blauw-groen plastic schort gefrustreerd toekijken hoe de grillige man met de zeis langzaam, en op brute wijze, bezit neemt van het broze lichaam dat je zo liefhebt. Deze dood heeft niets te maken met een vredig ‘het is goed zo-dood’.

Iedereen wil weer met oma knuffelen. Zeker op moederdag. Maar laten we niet de fout maken om te vinden dat oma’s uiteindelijk toch èrgens aan dood moeten gaan, of dat doodgaan aan corona hetzelfde is als de laatste adem uitblazen van ouderdom. Het gaat er namelijk niet alleen om wannéér ze doodgaan, maar ook hóe.

Face-timen en een bosje bloemen via de bezorgbloemist of lekker even knuffelen? Als je er diep over nadenkt is het een duivels dilemma waar we dit weekend mee te maken gaan krijgen.