Column Babs: 'Single maar wel gesteld op je seksleven? Verdoe je tijd dan niet met mannen met grote schoenen'

De vriendinnen-app ontplofte toen M meldde dat ze een date had. Niet zomaar een date, maar een afspraakje met één van de meest gewilde lokale bekendheden, wiens naam ik niet zal noemen om hem te behoeden van imagoschade. Het zal altijd een raadsel blijven waarom zijn schoenmaat ter sprake kwam in de groeps-app, en een nog groter raadsel waarom M het antwoord wist op die vraag.

Swipen langs de profielen van de datingapp. Af en toe een moeizame anderhalvemeter-date op een splinterig bankje in het park, en dan tot de conclusie komen dat je zonder een glas wijn geen idee hebt waar je je handen moet laten terwijl een wildvreemde je broeierig aan zit te staren. Het zijn loodzware tijden voor singles.

Maar goed, een lokale beroemdheid met hele grote schoenen was blijven hangen bij het profiel van M. Gedurende de introductieperiode leefde de hele app-groep met M mee. We deelden de spanning van de eerste snuffelafspraakjes. Geen pijnlijke stiltes, geen geile staar-momenten en als bonus drong hij niet eens aan om de struiken in te duiken voor een snelle wip. In plaats daarvan namen ze afscheid met paar veelbelovend zoenen van het soort die de meeste in de app-groep zich alleen nog maar herinneren uit een grijs verleden.

Maar de app ontplofte pas echt toen M meldde dat het avontuur voorbij was. De grote schoenen bleken een valse belofte. Vlak voor het moment supreme kwamen er verdacht kleine voetjes tevoorschijn uit de maat 46. Alles op zijn plaats. Tijdens hun afspraakjes droeg hij altijd dezelfde schoenen, hij was een paar keer charmant over een scheef stoeptegeltje gestruikeld en hij had een beetje een eigenaardig loopje. De vraag die ons allemaal bezighield bleef onbeantwoord; waarom doet een man dit?