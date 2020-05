Column Babs: 'Het tafeltje wordt een jachttrofee'

Was het in het pre-corona tijdperk soms al een kunst om een tafeltje te bemachtigen, met de 1,5 meter regels zal het er niet makkelijker op worden. Een tafeltje op een terras wordt een soort jachttrofee en moet daarom als zodanig benaderd worden.

Een goede jager rekent op zijn jachtinstinct en begint de jacht al vanuit de verte. Is er een tafeltje vrij? Maakt iemand aanstalten om te vertrekken? Is het antwoord op deze vragen nee, dan schakelt hij razendsnel over op plan B, de verkenningsfase. Hierbij loopt de jager zo achteloos mogelijk langs het terras. Alles en iedereen negerend laat hij vooral niet blijken dat hij interesse heeft. In zijn hoofd vormt zich een beeld van de andere wachtende jagers en hun exacte aanvalspositie.

Daarna volgt de omtrekkende beweging langs het terras. In zijn ooghoeken houdt hij zijn concurrenten scherp in de gaten. Een snelle scan over de tafels. De tafels met verse schuimkragen of condensdruppels worden afgestreept, die komen voorlopig niet vrij, de overige worden gerangschikt naar potentie. Hoe vol zijn de glazen? Hoe geanimeerd zijn de gesprekken? Een goede jager onderscheidt zich van de beginner door een short list te maken van drie potentiële tafels die relatief dicht bij elkaar staan. Sluw verplaatst hij zich in de juiste richting terwijl hij glimlachend oogcontact maakt met degenen die zogezegd doelloos een tafeltje bezet houdt. Dan is het wachten welke van de prooien als eerste de bijna onzichtbare hint geeft dat zij zo gaan vertrekken. De jager neemt plaats aan zijn trofee en sluit de succesvolle jacht af met een versnapering….of twee…..of drie….of…

De coronastatistieken laten zien dat we ons meer vrijheden kunnen veroorloven. Straks mogen we laten zien of we daar mee om kunnen gaan, en of we ons in de Bredase terrassen-jungle nog steeds zo netjes gedragen wanneer we een paar borreltjes op hebben.