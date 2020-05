Column Babs: 'Nog even en dan moeten we weer naar de sportschool'

Ooit ben ik er ook in getuind. Zo’n zongebruinde millennial met blonde krullen en hagelwitte tanden beloofde me na een proeflesje een atletisch lichaam zonder ongedeffinieerde zwabberende kwabsels. Het enige wat ik hoefde te doen was mezelf een paar keer per week onderwerpen aan zijn motiverende personal coaching en wat dingetjes doen met gewichten en elastieken. Makkie.

Dus hop naar de sportwinkel voor zo’n glimmende outfit. Niemand die je even mentaal voorbereid op het feit dat die fleurige shirtjes en broekjes die in de etalage staan te shinen op een paspop met maatje anorexia, er net iets anders uitziet in de spiegel van een zweterig pashokje met wit licht van de TL-balk.

De volgende dag bleek dat het niet aan de spiegel of de belichting lag, in de sportschool zag ik er op zijn minst net zo belachelijk en misplaatst uit. Gelukkig deed de zongebruinde millennial alsof het hem niks uitmaakte. Hij motiveerde, pushte en legde me na afloop aan de spreekwoordelijke beademing. Ooit zou het allemaal makkelijker gaan.

Alleen dat moment heb ik nooit bereikt. De smoesjes kwamen steeds makkelijker. Een klus op het werk liep zogenaamd uit, of de trein had vertraging en ik kon onmogelijk op tijd in de sportschool zijn. En toen kwam het coronavirus. Joehoee de sportschool ging dicht. Ik hoefde geen doorzichtige onzin-verhaaltjes meer op te hangen, mezelf niet meer ik kon gaan wandelen of hardlopen wanneer ik daar zin in had zonder een goedbedoelende maar hijgerige millennial in mijn nek die riep dat ik het kon en nog even vol moest houden.

Ik ben de tel kwijt hoeveel weken dat geleden is. Het eerste mailtje waarin de millennial schreef dat hij een nieuwe afspraak wilde maken heb ik genegeerd. De tweede beantwoord met een smiley. En sinds gisteren zit ik te broeden op een nieuw arsenaal aan smoezen om na 1 juli in de strijd te gooien. Ben ik de enige die het stiekem eigenlijk best jammer vindt dat sportscholen weer open gaan?