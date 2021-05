Column Rob Neutelings: ‘Samen opleiden voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt’

Breda barst van de inspirerende ondernemers en bestuurders. Iedere twee weken vraagt BredaVandaag één van hen een column te schrijven over hun vakgebied. Vandaag is dat Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur Curio. ‘Stem opleidingen af op de vragen van de arbeidsmarkt. Alleen zo maak je de arbeidsmarkt toekomstbestendig’, is zijn boodschap.

Topkok Jonnie Boer van sterrenrestaurant De Librije was onlangs op bezoek bij onze horecaopleidingen in Breda. Om de kookkunsten van toekomstige leerlingen te beoordelen. Talenten die mogen instromen in onze topkokopleiding. In juni is Jonnie er weer, om praktijkexamens af te nemen. Hij maakt ondanks zijn drukke agenda tijd vrij om jonge talenten vaardigheden bij te brengen en sterrenkoks in spé te motiveren.

Samenwerken met bedrijven: de sleutel tot succes

Er zijn gelukkig veel voorbeelden, waarbij bedrijven hun kennis overbrengen op onze leerlingen en studenten. De truckdealers in West-Brabant doen dat met Curio in de Truck Academy. Ze stellen gloednieuwe trucks beschikbaar zodat studenten op school kennis maken met de meest moderne voorbeelden. In Oosterhout en Moerdijk gaan we les geven ín de logistieke bedrijven. Of via TAIT Benelux, een wereldspeler op het gebied van podiumtechniek. Dat bedrijf vestigde zich pas in Bergen op Zoom. Daarmee biedt het onze studenten de allernieuwste praktijkfaciliteiten voor theater De Maagd en Gebouw T. Onze zorgstudenten kunnen leren en werken op locaties van grote zorginstellingen in West-Brabant. En in de opleiding van bouwstudenten werken we intensief samen met het bedrijfsleven op onze locaties in Bergen op Zoom en Breda. Ik word blij van al deze voorbeelden, en zo zijn er veel meer. Zonder twijfel spreken mijn Curio-collega’s mij aan dat ik niet volledig ben. Dat klopt. Onze docenten maken samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties het moderne beroepsonderwijs. Mijn collega’s zijn goed, in hun vak, kunnen leerlingen en studenten veel bijbrengen en motiveren, maar alleen kunnen ze het niet. We moeten het samen doen, met de praktijk.

Arbeidsmarkt heeft cruciale beroepen nodig

Maar daarmee zijn we er nog niet. Ik zie dat er een verschil is wat de arbeidsmarkt nodig heeft en waar het onderwijs voor opleidt. Nu al is er een grote vraag naar goed opgeleid mbo-personeel, zeker in West-Brabant. Dat zal de komende jaren verder toenemen. Tegelijkertijd worden er in veel regio’s (ook in de onze) minder kinderen geboren én we hebben last van de trend dat iedereen een ‘zo hoog mogelijk schooladvies’ wil. Straks heeft 50% een academische opleiding en is er geen installatiemonteur voor de energietransitie te vinden, geen loodgieter, hovenier, zorgmedewerker, politieagent of kinderopvangmedewerker. Een jaar geleden spraken we nog over ‘cruciale beroepen’. Als die niet voldoende worden ingevuld, heeft dat stevige gevolgen voor onze welvaart en welzijn! Aan dit onderwerp zou het nieuwe Regeerakkoord aandacht moeten besteden. Stem opleidingen af op de vragen van de arbeidsmarkt. Alleen zo maak je de arbeidsmarkt toekomstbestendig.

Rob Neutelings is bestuursvoorzitter van Curio, dé beroepsopleider van de regio. Curio verzorgt beroepsonderwijs voor vmbo, mbo, vavo, praktijkschool, basiseducatie, nt2, isk en bedrijfsopleidingen op 45 locaties tussen Halsteren en Andel aan zo’n 22.000 leerlingen en studenten. Er werken ruim 2.000 mensen. www.curio.nl.