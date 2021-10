Column Lars van Riel: ‘Miljoenennota zet in op innovatie en klimaat’

BREDA - Breda barst van de inspirerende ondernemers en bestuurders. Iedere twee weken vraagt BredaVandaag één van hen een column te schrijven over hun vakgebied. Vandaag is dat Lars van Riel van Witlox VCS.

De donkere wolken boven Nederland zijn aan het wegtrekken. Op de derde dinsdag van september blonk het gouden koffertje weer als nooit tevoren. De Miljoenennota 2022 toont de ongekende veerkracht van ons land aan. De economische groei is hoog, de werkloosheid laag, steunpakketten worden afgebouwd en we geven met zijn allen steeds meer geld uit. Tijd om verdere stappen te zetten zou je zeggen?

Helaas gooit de demissionaire status van het kabinet roet in het eten. Het ontbreekt vooralsnog aan echte daadkracht om structurele problemen in bijvoorbeeld onderwijs of zorg aan te pakken. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Dit drukt ook een stempel op het Belastingplan 2022. Deze is in grote lijnen conservatief en legt de focus op het stimuleren van ondernemen op het gebied van innovatie en klimaat.

Zo kunnen investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen rekenen op een flinke stimulering via de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Met de MIA mag een ondernemer een bepaald percentage van het investeringsbedrag direct aftrekken van de fiscale winst, dit scheelt inkomsten- of vennootschapsbelasting. De percentages voor de MIA worden verhoogd naar 27% (was 13,5%), 36% (was 27%) en 45% (was 36%). Op de Milieulijst staat aangegeven welke investering voor welk percentage in aanmerking komt. Het kan daarom extra lonen om die elektrische bromfiets, die 3D-printer of elektrische bestelauto in 2022 toch maar aan te gaan schaffen. Daarnaast blijft de stimulering van emissievrije auto’s grotendeels overeind staan. Weliswaar stijgt het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke auto tot € 35.000 naar 16%. Het subsidiebudget voor emissievrije bestelauto’s en particuliere personenauto’s stijgt met bijna 90 miljoen euro.

Innovatieve start-ups worden ook vooruit geholpen om talenten aan zich te binden. Deze start-ups hebben vaak een gebrek aan geld. Zij keren dan geen salaris uit, maar de werknemer ontvangt aandelen in de start-up. Door het heffingsmoment over ontvangen aandelen uit te stellen, heeft dit een positieve invloed op de liquiditeitspositie van de start-up.

Tot slot komt er dan ook eindelijk die thuiswerkvergoeding. Werkgevers krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag te betalen. Op deze wijze kunnen de kosten voor koffie, elektriciteit en verwarming, die de werknemer thuis maakt, gecompenseerd worden. Overigens vervalt op die dagen wel de onbelaste kilometervergoeding.

Een kleine greep uit het Belastingplan 2022 maakt duidelijk dat investerend Nederland zeker niet stil hoeft te zitten en met zeer specifieke maatregelen gestimuleerd wordt. De wet- en regelgeving hieromtrent blijft wel continu aan verandering onderhevig, helemaal met het vooruitzicht dat er op enig moment een nieuw kabinet zal aantreden. Als wij je kunnen helpen om altijd actueel te zijn en te blijven, dan horen we dat uiteraard graag.