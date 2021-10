Column Dennis Nouwens: ‘Dag coronacrisis – Hallo chauffeurstekort’

BREDA - Breda barst van de inspirerende ondernemers en bestuurders. Iedere twee weken vraagt BredaVandaag één van hen een column te schrijven over hun vakgebied. Vandaag is dat Dennis Nouwens (49) van DGA Nouwens Transport Breda BV.

De transportsector is grotendeels hersteld van de coronacrisis. De volumes nemen in de meeste branches weer in rap tempo toe. Als gevolg hiervan dient zich weer een ‘oud’ probleem aan: het nijpende chauffeurstekort. In ons bedrijf staan hierdoor dagelijks 5-10 trucks stil. En dat is voor een transportondernemer het ergste wat je kan overkomen. De klanten en het werk dienen zich in grote getalen aan, maar we moeten helaas veel ‘NEE’ verkopen. Iets wat niet in onze aard zit en dus heel pijnlijk is.

In ons omringende landen is het niet veel beter. In Engeland bijvoorbeeld wordt overwogen de supermarkten één dag per week te sluiten. Er zijn simpelweg geen chauffeurs om ze te bevoorraden. Een hele zorgelijke situatie!

De belangrijkste vraag; waarom kiezen jongeren niet meer voor het vak vrachtwagenchauffeur? Dat heeft mi. grotendeels te maken met het imago uit het verleden. Chauffeurs waren 30 jaar geleden vrijbuiters, avonturiers en cowboys die soms weken van huis waren. Ze reden met slecht materieel zonder enige vorm van luxe (Airco? Raampje opendraaien!).

Slechte arbeidsomstandigheden

Het was in die tijd een groot avontuur om zonder enige navigatie of stratenboek 5 adressen Parijs te moeten lossen. Communicatie met de planning verliep vaak via telefooncellen. De arbeidsomstandigheden waren slecht, evenals het basisloon. Alleen de vele uren en nachtvergoeding maakten het chauffeursvak financieel interessant.

Veel jongeren hebben niet in de gaten wat het beroep anno 2021 inhoudt. Chauffeur zijn is een volwaardig vak geworden. Als je alleen al de opleidingen van nu vergelijkt met die van 30 jaar geleden! Een groot rijbewijs kun je nog steeds zo halen, maar dat maakt je nog geen chauffeur.

Luxe en gemakken

Als chauffeur rijd je tegenwoordig met meest moderne materieel. Een ‘eigen’ truck welke is voorzien van alle luxe en gemakken. De rijeigenschappen van een moderne truck is op geen enkele manier te vergelijken met die van vroeger. Het is een genot zo’n grote truck te rijden!

Daarnaast is de laatste jaren enorm veel verbeterd op gebied van fysieke inspanning. Deze is enorm afgenomen door allerlei (elektronische) hulpmiddelen. Hierdoor wordt het ook voor vrouwen een interessant beroep.

Eén ding is zeker: vrachtwagenchauffeur worden is niets om je te voor te schamen. Integendeel; daar moet je ontzettend trots op zijn!