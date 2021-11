Column Monique Rombouts: ‘Met het levenstestament heb je de touwtjes in eigen handen’

BREDA - Breda barst van de inspirerende ondernemers en bestuurders. Iedere twee weken vraagt BredaVandaag één van hen een column te schrijven over hun vakgebied. Vandaag is dat Monique Rombouts van Van Gogh Notarissen & Adviseurs.

Zelf de touwtjes in handen hebben. Voor veel ondernemers is dat het mooiste van het ondernemerschap. Ook ik zou het niet willen missen. Toen ik vijftien jaar geleden begon als notaris kreeg ik het ondernemerschap er noodgedwongen bij. Je moest toen nog een eigen notariaat voeren om als volwaardig notaris te kunnen fungeren.

Goed team is onmisbaar

Dat is veranderd, je kunt ook bij een kantoor in dienst als toegevoegd notaris. Een weg die best veel jonge mensen kiezen, want ook dat pad heeft voordelen. Zelf juist níet de touwtjes in handen hebben bijvoorbeeld. Want dan draag je ook niet de verantwoordelijkheid die bij het ondernemerschap hoort. Zoals voor je team en de gezinnen daaromheen.

Dat draait niet alleen om het op tijd overmaken van de lonen. Het gaat ook om het creëren van een werkplek waarin mensen zich prettig voelen, zekerheid hebben en zich kunnen ontwikkelen. Dat is alleen al nodig om in deze krappe arbeidsmarkt goede mensen te krijgen en te houden. Maar een goed team is ook onmisbaar voor het succes van je bedrijf. Twee jaar na mijn benoeming als notaris - en dus het begin van mijn ondernemerschap - kwam de crisis en zagen we groene sneeuw. Maar we leerden ervan, met elkaar. We zagen de noodzaak om ons te onderscheiden. We specialiseerden ons - naast het gebruikelijke notariële maatwerk - in de afwikkeling van erfenissen en als Frankrijk-notaris.



We ontwikkelden zelfs een digitale tool voor een efficiënter erfenisprocessen, die we op de markt brengen onder de naam mijnerfenis.nl. Dat allemaal had ik nooit gekund zonder ons team. Die fijne mix van ervaren notariaatsmedewerkers en jonge mensen. Die allemaal gedreven zijn om het samen steeds beter, sneller en efficiënter te doen. Ik ben daar trots op en zij verdienen het om te kunnen vertrouwen op mij als werkgever. Juist daarom ben ik blij dat we als ondernemers sinds enkele jaren nog een stukje extra verantwoordelijkheid voor onze mensen kunnen laten zien.

Levenstestament

Door in een levenstestament vast te leggen wat er moet gebeuren als er iets met ons gebeurt. Een ongeluk, een ziekte; er kunnen allerlei redenen zijn waarom we tijdelijk of definitief ons bedrijf niet kunnen runnen. Wie zet dan de handtekeningen? Wie maakt dan de salarissen over? Wie zorgt dat jouw team nog steeds die fijne werkplek heeft? Regel het. En hou zo die touwtjes én verantwoordelijk in eigen handen. Ook als dat (even) niet letterlijk meer lukt.