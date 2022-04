Column Breda Business: ‘De rijdende data-trein’

Dat we in een digitale transitie zitten hoef ik geen ondernemer te vertellen. Websites en kantoorsoftware zijn gemeengoed. Maar hoe zit het met data en hoe relevant is dit nu voor een mkb-ondernemer? Datacoach Richard van Alphen vertelde het zo: ‘het is een rijdende trein, je hoeft als ondernemer niet op de locomotief te springen, maar stap wel ergens in voordat je de trein gemist hebt.’

Waarom je deze trein niet wil missen? Ik ging het uitzoeken op cursus bij JADS Academy for Data Science. Gelukkig was het geen hogere wiskunde maar uitleg over de toepasbaarheid voor het mkb. Elke ondernemer heeft data, over klanten, over personeel, over producten. Ik leerde dat data goud is wanneer je er inzichten uithaalt die waarde en kansen opleveren. En dat levert lagere kosten door efficiëntere processen, meer omzet door optimaal inspelen op klantbehoeften, een beter onderbouwde besluitvorming en als bonus word je een aantrekkelijkere werkgever. Data kun je in alle sectoren en processen inzetten. Een kleine greep uit talloze voorbeelden die voorbij kwamen: optimaliseren van energieverbruik, dashboards voor besluitvorming, slim plannen van orders en routes, herkennen van afwijkingen en geautomatiseerde voorselectie van kandidaten in de HR.

Als je nu ook overtuigd bent met de data-trein mee te willen dan is de vraag misschien: ‘hoe stap ik op en pak ik het aan?’ Daar kan een van onze Datacoaches bij helpen; zij geven kosteloos advies en begeleiding bij de eerste stappen op data-gebied. Eerst worden bedrijfsdoelen besproken en vragen zoals welke processen kan ik verbeteren en sluiten mijn producten voldoende aan de bij (toekomstige) klantbehoeften? Vervolgens wordt naar de data gekeken: welke bronnen zijn er en welke concrete businessvraag pakken we als eerste aan. De Datacoach kan de ondernemer ook in contact brengen met een relevant netwerk en experts, daarvoor zijn ook vouchers beschikbaar.

Vanuit de Gemeente Breda stimuleren we het toepassen van nieuwe technologie en creativiteit, ook in het brede mkb. Dataficering is een grote ontwikkeling en daarom vinden we het belangrijk dat het toegankelijk is voor iedere ondernemer en zijn we partner in het project Datacoaches West-Brabant.

Enthousiast geworden om op de data-trein te springen? Neem gerust contact op en check het online ondernemersplatform bredabusiness.com voor meer informatie. Neem ook eens een kijkje op mkbvernieuwt.nl. Mylene Hodzelmans, senior adviseur economie gemeente breda - bredabusiness hjms.hodzelmans@breda.nl 0610920865.

Volg ons! BredaBusiness.com #bredabusiness