Column: ‘Leidt de opvang van Oekraïners tot een kentering op de Bredase arbeidsmarkt?’

Steeds meer Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht, hebben inmiddels een baan gevonden. Begin deze maand meldde UWV dat er al ruim 4300 vluchtelingen aan het werk zijn. Vanuit Gemeente Breda merken we dat Oekraïense vluchtelingen al snel na aankomst een bijdrage willen leveren aan onze maatschappij. Het is dan ook heel mooi om te zien dat veel ondernemers zich bij de gemeente melden om deze werkzoekenden een fijne werkplek te bieden.

Bredase ondernemers flexibel én inventief

Oekraïense vluchtelingen hebben nogal wat meegemaakt. De kans is groot dat er sprake is van een oorlogstrauma of andere psychische klachten. Ook hebben Oekraïners hier logischerwijs een taalachterstand en moeten ze wennen aan hun nieuwe omgeving. Om in deze omstandigheden direct fulltime aan het werk te gaan, is dus vaak geen optie. Gelukkig zijn Bredase ondernemers erg flexibel én inventief. Zo werd een fulltime functie opgeknipt in diverse parttime functies en zijn werkinstructies in makkelijk taalgebruik herschreven. Daarnaast is er erg veel begrip voor de persoonlijke situatie van deze werknemers. Een mooie ontwikkeling die ook verder kan gaan dan de Oekraïense vluchtelingen.

Flexibiliteit ook voor Bredase werkzoekenden?

Al jaren zet Gemeente Breda zich actief in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Ter voorbereiding op werk én om te voldoen aan wat er op de arbeidsmarkt wordt gevraagd, worden werkzoekenden om-, her-, of bijgeschoold. Maar daarmee zijn we er natuurlijk niet en daar kan je een vergelijking met Oekraïense vluchtelingen maken. Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben deze afstand namelijk niet voor niets. Hier spelen factoren als psychische problemen, taalachterstand of schulden vaak een rol. Als werkgeversadviseur Breda Business – Gemeente Breda - motiveer ik ondernemers om deze mensen een kans te geven, hierbij is enige flexibiliteit van de ondernemer wel vereist.

Bij deze daag ik werkgevers daarom ook uit om hun getoonde flexibiliteit en inventiviteit richting Oekraïners door te zetten. Geef ook andere werkzoekenden met een achterstand een kans en je zal zien dat het je veel oplevert! Vanuit de gemeente hebben wij verschillende handvatten om ondernemers hierbij te ondersteunen. Als wij onze krachten bundelen snijdt het mes aan twee kanten. We betrekken meer mensen in de maatschappij en samen kunnen we de krapte op de arbeidsmarkt een beetje het hoofd bieden.

Niels van den Burg

Werkgeversadviseur BredaBusiness