Nieuwe namen toegevoegd aan line-up Breda Live: Danny Vera, Snollebollekes en Krezip maken opwachting

BREDA - Danny Vera, Snollebollekes, Bizzey en vele andere artiesten schitteren het weekend van 10 en 11 juli op Breda Live. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Volgende week zaterdag gaan de tickets in de verkoop.

Breda Live heeft zaterdag maar lieft vijftien nieuwe namen aan de line-up toegevoegd. Op vrijdag 10 juli kunnen bezoekers op het hoofdpodium genieten van DI-RECT, Krezip, André Hazes en Nicky Romero. André Hazes gaat in de herkansing nadat zijn optreden in 2018 last minute afgezegd werd. Diezelfde dag zie je Abel, Bizzey en Zanger Kafke op de Jupiler Live.

Danny Vera, Davina Michelle, Tino Martin, Kensington en Steve Aoki maken zaterdag 11 juli hun opwachting op het hoofdpodium. Davina Michelle opende afgelopen editie Breda Live. Op Jupiler Live zijn op zaterdag Snollebollekes, Abel, The Partysquad en Lange Frans te zien. Vanwege de eenmalige reünie van Abel, zijn zij als enige act beide dagen te zien.

Het tweedaagse festival wordt wederom aan elkaar gepraat door de Bredase cabaretier Guido Weijers. Op zaterdag 21 december gaat de kaartverkoop om 09.00 uur online van start en om 10.00 uur bij de VVV. Een dag eerder is de Early Bird-verkoop voor weekendkaarten. Mensen kunnen zich daar hier voor aanmelden.