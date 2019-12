Bredanaar ontvangt gemiddeld nog vier kerstkaarten per post

BREDA - Gemiddeld vallen er in Breda dit jaar nog maar vier kerstkaarten op de mat. Hiermee ontvangen Bredanaars iets minder kerstkaarten dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit onderzoek van Greetz.

Bredanaars krijgen dit jaar gemiddeld nog maar 3,9 kerstkaarten via de post. Hiermee ontvangen zij iets minder kerstkaarten dan de gemiddelde Nederlander, die 4,4 kerstkaarten ontvangt.

Van alle tweeënzestig gemeentes in Noord-Brabants staat Breda op een twintigste plek. De meeste kaarten worden bezorgd in Drimmelen. In de buurgemeente vallen er gemiddeld nog 6,3 kaarten op de mat.

In vergelijking met andere provincies krijgen inwoners van Noord-Brabant met 4 kerstkaarten een iets lager aantal kaarten in de brievenbus dan het landelijke gemiddelde. Koploper is de provincie Drenthe met gemiddeld 5,1 kerstkaarten, hekkensluiter is de provincie Overijssel met gemiddeld 3,7 kerstkaarten per inwoner.

Vaker op tijd

Wél verrassen Nederlands hun familie, vrienden en kennissen vaker op tijd met de kaart. Voorgaande jaren werden er nog flink wat kerstkaarten ná de feestdagen verstuurd. Dit nam afgelopen kerst met wel 45% af. De dag waarop de meeste kerstwensen in de bus vallen is op dinsdag 17 december.