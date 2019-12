BREDA - De regendruppels mogen dan wel regelmatig uit de hemel vallen, dat mag echter de pret tijdens Princenhage fonkelt niet drukken. Het curlingtoernooi voor de kinderen is in volle gang, het rodeo-eland wordt fervent gebruikt en de kleintjes worden voorgelezen.

Het jaarlijks terugkerende 'Princenhage Fonkelt' ging om 12.00 uur van start. Vanwege het succes van vorig jaar werd de curlingbaan dit jaar zelfs uitgebreid naar twee banen. Daardoor kregen basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 hun eigen competitie, die momenteel in volle gang is. De kinderen vegen fanatiek om de steen zo ver mogelijk te krijgen. Zodra er bij de jonge sporters een winnaar uit de bus komt, is het de beurt aan de volwassenen.

Ook voor de supporters is er gezorgd. Rondom de curlingbaan is er een 'foodplein' vol Princenhaagse ondernemers. Daar kunnen bezoekers onder het genot van een hapje en drankje genieten van muziek terwijl zij hun favoriete team aanmoedigen. Jongere kinderen kunnen vanmiddag ook genieten van diverse activiteiten. De kleintjes kunnen bij de open haard in Herberg Het Roode Hart worden voorgelezen. Voor de wat oudere kinderen zijn er diverse (knutsel)activiteiten in het Gele Huis en voor het Roode Hart

Zodra het donker is gaan de meeste straatlantaarns uit. In plaats daarvan wordt de Haagsemarkt door kaarsen en een grote kerstboom verlicht. Kinderen die wel van een uitdaging houden kunnen 's avonds deelnemen aan een glow in the dark-speurtocht. De activiteiten op en rondom de Haagsemarkt gaan nog tot 21.00 uur door.