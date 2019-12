Nieuw juryprotocol optocht Kielegat: 'Met nog meer kunde en respect beoordelen'

BREDA - De Stichting Kielegat is op zoek naar nieuwe leden voor de jury van de Grote Optocht op carnavalsmaandag. "We hebben dit jaar een nieuw juryprotocol zodat we de deelnemers met nog meer kunde en respect kunnen beoordelen tijdens hét hoogtepunt van het carnaval in Breda: de Grote Optocht", laat juryvoorzitter Joost Adank weten. "Hier zoeken we met enige spoed nog enkele wijze Kielegatters voor".

Prachtige wagens die vernuftig in elkaar gezet door de vele bouwclubs uit Breda en omstreken, de grote en kleine groepen met briljant gevonden creaties en de paren en individuele deelnemers met de meest ludieke acts. Zoveel hard werk en creativiteit verdient een professioneel oog. Het is dan ook belangrijk dat al deze deelnemers op een deskundige manier beoordeeld worden. "Vooral wagenbouwers hechten hier grote waarde aan en niet alleen vanwege de prijs, maar zeker ook om het jaar daarna nog beter te presteren. Een goed juryrapport met tips en tops is daarbij het uitgangspunt", laat Adank weten.

Het nieuwe juryprotocol streeft naar het instellen van vakjury’s die deskundig zijn op verschillende vlakken zoals vormgeving, kwaliteit, actie, carnavaleskheid en techniek.

Interesse? Stuur een mail naar commissieoptochten@carnavalbreda.nl Je ontvangt dan het juryprotocol en een uitnodiging voor een gesprek.