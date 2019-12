Weekend vol winteractiviteiten in Breda: Oude ambachten trekken bezoekers naar Begijnhof

BREDA - Toneel, muziek, oude ambachten en een kerstmarkt trokken bezoekers zondag naar het Begijnhof. Daar werd het tweejaarlijkse evenement 'Kerst met Anton Pieck' gehouden.

Normaal gesproken is het rustig en stil in het Begijnhof aan de Catharinastraat. Maar gisteren werd het hofje druk bezocht vanwege het tweejaarlijkse Kerst met Anton Pieck. Binnen het historische decor van het Begijnhof bracht een toneelroute de negentiende-eeuwse leefwereld van de Bredase begijnen tot leven. Ook konden bezoekers er genieten van een knusse kerstmarkt, tentoonstellingen en diverse optredens.

Het evenement had baat bij het goede weer. Zondag bleef het overwegend droog, waardoor veel Bredanaars naar één van de vele winteractiviteiten gingen. Zo kon je zondag bijvoorbeeld ook naar de tweede dag van de Belcrum Wintermarkt en kon je meedoen aan de Santarun in het Ginneken. Princenhage Fonkelt had zaterdag minder geluk. Toen regende het flink.