Kinderen met lantaarns vullen straten van Breda tijdens opening Betoverend Breda

BREDA - Na wekenlang wachten ging Betoverend Breda 2019 vandaag dan écht van start. De hele dag stond in het teken van feestelijkheden, met als hoogtepunt het ontsteken van de kerstboom op de Grote Markt.

's Middags waren alle kinderen welkom in de Foodhall om daar mooie kunstwerkjes te maken. Ouders zaten bij hun kinderen om hen te helpen. Er werd volop gewerkt aan lantaarns. "De kinderen vinden het volgens mij wel leuk. Het is een allegaartje, maar ze hebben het zelf verzonnen", laat een aanwezige tante weten.

In de stad was het de hele dag druk. De winkelstraten waren goed gevuld en rond de kerstbomen was het een komen en gaan van bezoekers. Ook de schaatsbaan was in trek, vooral bij kinderen.

Iets later op de dag verzamelde een groep kinderen zich weer bij de Foodhall. Voor de ingang stond het vol met kinderen met lantaarns. Er werden kerstliederen gezongen door dames met een accordeon en stelten. "O dennenboom, O dennenboom." Vanaf de Foodhall vertrok de stoet door de stad richting de Grote Markt. Daar vond de officiële opening plaats. Twee kinderen 'plugden' samen met wethouders Daan Quaars en Boaz Adank de stekker van de grote kerstboom in. Betoverd Breda 2019 is officieel geopend.