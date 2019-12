Opbouw Betoverend Breda in volle gang: centrum anderhalve week lang in winterse sferen

BREDA - Wie vandaag op de Grote Markt geweest is, heeft het vast al gezien. Daar is de opbouw van Betoverend Breda al weer in volle gang. Vanaf zaterdag is het centrum van de stad anderhalve week lang in winterse sferen. Met tal van activiteiten en acties voor het goede doel wordt het warme kerstgevoel overgebracht op inwoners en bezoekers van de stad.

In het centrum wordt flink gesleuteld aan de opbouw van Betoverend Breda. In aanloop naar de opening van evenement vinden er zaterdag al diverse activiteiten voor kinderen plaats. Zo kunnen de jonge Bredanaars tijdens een speurtocht Careltje helpen de laatste vijf lantaarns te vinden. Ook kunnen ze een prachtige lantaarn knutselen, die ze vervolgens om 16.30 uur tijdens Careltjes Lichtjesparade kunnen gebruiken. Daarna wordt om 17.00 uur het evenement officieel geopend met de ontsteking van de boomverlichting op de Grote Markt.

Uiteraard is het dan ook tijd voor schaatspret op de Grote Markt. In de feestperiode kan jong en oud dagelijks de ijzers onderbinden. Op 21, 22, 27 en 28 december worden de rondjes nog extra leuk gemaakt. Dan is er namelijk de 'Silent Night Disco', waarbij bezoekers zelf plaats kunnen nemen achter de DJ booth om hun favoriete nummers aan te zetten. Natuurlijk zijn er nog diverse andere activiteiten in het centrum van de stad. Kijk voor het volledige programma hier.

Ondernemers

Bredase ondernemers organiseren ook speciale acties en evenementen tijdens Betoverend Breda. Zo zijn winterse kasteelwandelingen en vaartochten naar WinterBaai. De Grote Kerk heeft het bijzondere lichtkunstwerk Mitosis naar Breda gehaald. Daarnaast wordt er in de kerk een actie voor Warchild gehouden.

Ook de Foodhall heeft een bijzondere actie. Daar staan zo'n vijfhonderd cadeautjes onder de kerstboom voor kinderen die een hapje komen eten. Ook worden er kerstfilms uitgezonden, is er een spelletjesavond en een Grote Bredase Poffertjesmiddag. Het programma wordt afgesloten met het feest 'Foodhall Top 50'.