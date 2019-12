Duizenden euro's subsidie voor cultuurprojecten Breda

Het Prins Bernhard Cultuurfonds draagt jaarlijks veel geld bij aan bijzondere initiatieven om zo talent te stimuleren. Meerdere cultuur- en natuurprojecten uit Breda kregen onlangs een subsidie toegewezen. Eén van de hoogste financiële bijdrages gaat naar Entrop & De Zwart Films. Het Bredase productiebedrijf krijgt 7.500 euro om een documentaireserie te maken over de Brabantse suikerindustrie.

De 10-delige serie gaat het verhaal van de Brabantse suikerindustrie vertellen. Nog geen 150 jaar geleden was West-Brabant de belangrijkste producent van suiker, gewonnen uit suikerbiet. Voor de regio is het verhaal van groot cultuurhistorisch belang; de suikerindustrie gaf de streek een industriële boost. Entrop & De Zwart Films maakt het nog nooit eerder vertoonde verhaal in samenwerking met Omroep Brabant en Suikerunie.

Andere subsidies

Stichting Virtueel Princenhage krijgt van het Buurtcultuurfonds een bedrag van 5.000 euro. "De Haagsemarkt in Princenhage was ooit een ontmoetingsplaats voor de plaatselijke bevolking en de boeren en tuinders uit de wijde omgeving. Het was de centrale plek voor feesten, markten en inkopen. Bewoners haalden er hun water uit de pomp, reizigers van en naar Breda, Antwerpen, Bergen op Zoom en Rotterdam hielden er halt en wisselden de laatste nieuwtjes uit", aldus de stichting op de site. Met het geld willen zij de geschiedenis van het dorp rond 1900 in virtual reality vertellen.

Ook krijgt de Bredase stichting Mens in Beeld een subsidie van 5000 euro. Met het community-art project 'They see me rollin' proberen zij Bredanaars en ondernemers met elkaar in contact te brengen. In het project werken professionele kunstenaars, een community coach, een tiental nieuwe Bredanaars en studenten van de Hogeschool voor de Kunsten samen. In één week maken ze fantasie-voertuigen die ontmoetingen moeten uitlokken met stadsgenoten met verschillende beroepen.

De kinderboerderij in Breda-Noord mag ook op een financiële bijdrage rekenen. De stichting krijgt van Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds 660 euro zodat er zes nieuwe regentonnen kunnen worden aangeschaft.