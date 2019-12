Grote kerk zet zich in voor War Child: kerstbomen vullen zich met wensen

BREDA - De komende week moeten twee kerstbomen in de Grote Kerk zich vullen met Kerst-Nieuwjaarswensen. Door je wens voor een euro in de boom te hangen, wordt er geld opgehaald voor War Child.

De Grote Kerk organiseert onder het motto 'Wensen voor War Child' vanaf eerste kerstdag een bijzondere actie voor de organisatie. Jong en oud wordt uitgenodigd om voor minimaal één euro een Kerst-Nieuwjaarswens in de kerstbomen in de kerk te hangen. Dat kan tussen 10.00 en 16.00 uur in en rondom de Niervaert-Kapel.

Het opgehaalde bedrag wordt volledig ingezet voor verbetering van de leefomstandigheden van kinderen-in-oorlog. Informatie over de organisatie hangen ook in de kerk op beeldschermen en flyers. Naast de tekentafels is er ook een koffie- en theehoek ingericht. Een deel van de opbrengst van de consumpties wordt toegevoegd aan het totaalbedrag voor War Child.

Alle versierde kaarten blijven tot de nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2020 in de kerk hangen. Dan wordt het eindbedrag voor War Child bekend gemaakt.