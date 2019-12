Jules Deelder in Mezz tijdens de Cultuurnacht. (Wijnand Nijs)

Mezz brengt eerbetoon aan overleden dichter Jules Deelder

BREDA - De Mezz brengt een eerbetoon aan de overleden dichter Jules Deelder. Onder Jules' motto 'Jazz was. Jazz is. Jazz blijft' en vanuit behoefte van zijn vrienden en bandleden brengt de band van Deelder & van der Lek op zondag 22 maart een bezoek aan Breda.

Op vrijdag 20 december zou Deelder & van der Lek in een uitverkochte kleine zaal spelen. Deze show kon niet doorgaan doordat Jules Deelder een dag voor het optreden op 75-jarige leeftijd overleed.

Onder Jules' motto 'Jazz was. Jazz is. Jazz blijft' en vanuit behoefte van zijn vrienden en bandleden brengt de band van Deelder & van der Lek op zondag 22 maart met bijdrage van gastartiesten een eerbetoon aan de muziek die ze samen maakten en aan Jules Deelder in het bijzonder. Samen maakte Deelder & Van der Lek een repertoire bestaande uit pakkende, robuuste stukken en prachtige ballades die aansluiten bij het beste uit een glorieus jazzverleden, met 'tussendoor' mooie verhalen en gedichten van Deelder.

Jules Deelder

De 75-jarige Deelder overleed donderdag 19 december na een zeer kort ziekbed. Deelder was schrijver, dichter, muzikant en performer. Ook stond hij bekend als de nachtburgemeester van Rotterdam. Het was een eretitel die hij van de gemeente kreeg omdat hij zich inzette om het avond- en nachtleven in de stad een nieuwe impuls te geven