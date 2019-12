Vuurwerkverkoop officieel van start: aankomende dagen extra toezicht

BREDA - De vuurwerkverkoop is vandaag officieel van start gegaan. Alle vuurwerkfanaten kunnen vanaf nu weer inslaan. Politie en handhaving letten komende dagen extra op. Dit zijn de regels.

"Het nieuwe jaar wordt traditioneel met vuurwerk ingeluid. Daar is natuurlijk niets mis mee. Er is echter ook veel illegaal vuurwerk in omloop. Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties", dat laat de politie via Facebook weten. Meld Misdaad Anoniem krijgt jaarlijks honderden meldingen over de opslag en handel van illegaal vuurwerk. Dankzij deze tips worden duizenden kilo's illegaal vuurwerk opgespoord.

Ook bij Van Oosterhout tweewielers aan de Oosterhoutseweg in Teteringen is het verkoop van vuurwerk zaterdagochtend start gegaan. In verband met een zondag is de verkoop een dag eerder van start gegaan. Op zondag mag er namelijk geen verkoop plaatsvinden. Het gekochte vuurwerk mag nog niet de lucht in. Vuurwerk afsteken mag namelijk alleen op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 02.00 uur 's nachts.

Veel Bredanaars ondervinden overlast van vuurwerk. Daarom heeft de gemeente onder andere de BuitenBeter-app vernieuwd. Vanaf nu kan, naast de gebruikelijk overlast, ook vuurwerkoverlast gemeld worden.

De app is te downloaden in de Google Play Store of de iTunes App Store