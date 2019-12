Marieke Wiegel (49) is per 1 januari directeur van de Grote Kerk. (Foto: Reinout van den Bergh)

Nieuwe directeur voor Grote Kerk: Marieke Wiegel (49) neemt vanaf Nieuwjaarsdag stokje over

BREDA - Willem van der Vis neemt na 25 jaar afscheid als directeur van de Grote Kerk in Breda. Het stokje wordt vanaf Nieuwjaarsdag overgenomen door de 49-jarige Marieke Wiegel.

Vanaf 1 januari 2020 is de 49-jarige Marieke Wiegel de nieuwe directeur van de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Zij volgt Willem van der Vis op die na 25 jaar afscheid neemt als directeur. Wiegel heeft ruim 20 jaar ervaring als cultureel manager en curator van organisaties als stichting World Press Photo, Magnum Photos, het Institut Néerlandais en het Nederlands Fotomuseum. Daarnaast is zij bestuurslid van Art Table Nederland en Breda Photo.

Marieke Wiegel is trots om zich in te kunnen zetten voor dit belangrijke culturele en kerkelijk erfgoed. "Ik kijk ernaar uit om samen met het team van de Grote Kerk en het bestuur me de komende jaren te richten op drie belangrijke speerpunten: het realiseren van de restauratie van dit belangrijke Rijksmonument en cultureel erfgoed van de Nassaus, de professionalisering van de organisatie en een hoogwaardige culturele programmering die lokaal verankerd is en nationale en internationale uitstraling heeft."

Ook Kees Sol, voorzitter van het bestuur, is blij met de benoeming van Wiegel. "We hebben een prachtig gebouw, het ontbreekt echter nog aan een helder profiel. Wat kun je in de Grote Kerk wel en niet verwachten? Met de ervaring en expertise van Marieke Wiegel en haar brede netwerk in de het culturele veld kunnen we de Grote Kerk een scherp en helder inhoudelijk gezicht geven. Tezamen met het behoud en beheer van het gebouw zetten we nog actiever de Grote Kerk op de kaart als icoon van Breda, Brabant en Nederland."