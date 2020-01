Ook in 2020 organiseert stichting Kielegat fameuze Carnavaleske Wandeling

BREDA - Op zaterdag 15 februari is het weer zover. Dan trekt voor de achtste keer de fameuze Carnavaleske Wandeling door de Bredase binnenstad. Wil jij er bij zijn? Dan kun je vanaf 18 januari een ticket bemachtigen bij Café De Haagse Poort.

Tijdens deze wandeling, georganiseerd door Stichting Kielegat, leiden oud-prinsen en bekende lokale carnavalspersoonlijkheden je langs plekken waar je nog nooit eerder kwam. Mooie bijkomstigheid: je steekt ook nog wat op over de historie van Breda en ut Kielegat.

Het verkrijgen van tickets voor deze bijzondere wandeling blijkt al jaren een soort sport op zich. In 2018 stond er een lange rij voor de VVV. Er is in totaal plaats voor 250 deelnemers. Inschrijven is (voor maximaal twee personen) mogelijk op 18 januari vanaf 11.30 uur bij Café De Haagse Poort op de Haagdijk. De deuren zijn open vanaf 10.00 uur.

De kosten voor een doldwaze middag inclusief feestelijke hapjes en drankjes zijn nog altijd elf euro en elf cent. Tip: kom op tijd want op = op! Pinnen is mogelijk net als contant betalen, maar dat kan alleen gepast.