Sjansjee lanceert nieuwe carnavalskraker, en die is even dubbelzinnig als de vorige

BREDA - Het duo Sjansjee heeft haar nieuwste carnavalskraker gelanceerd. Met 'Effe Trekke' geven de dames een ode aan het uit de muur trekken van een kroketje.

De Bredase zussen Monique en Esther zorgden afgelopen carnaval voor flink wat opschudding. Hun nummer 'ik wil je pijpen', over het korter maken van broekspijpen, ging volgens verschillende mensen het randje over omdat de tekst té schunnig was. Al leek dat Bredanaars niet te deren, het nummer werd met carnaval veelvuldig gedraaid en het nummer werd een half miljoen keer bekeken op YouTube. Vandaag komt Sjansjee met een opvolger van de hit, en die is zeker niet minder dubbelzinnig. 'Effe Trekke' is een ode aan het uit de muur trekken van een kroket.

Voor de Bredanaar die alle snackmuren écht goed kent, zal de muur waaruit in de videoclip kroketten worden getrokken bekend voorkomen. Sjansjee ging namelijk naar de Bredase cafetaria de Toren om de videoclip op te nemen. Bekijk hem hieronder.