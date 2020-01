Breda start zoektocht naar nieuwe Smaakmakers van de stad

BREDA - In 2019 zijn 38 bijzondere Bredanaars benoemd als Smaakmakers van de stad. En ook voor 2020 wordt er weer gezocht naar Bredanaars met een bijzonder verhaal. De aanmeldingen daarvoor zijn inmiddels geopend.

Vorig jaar werden er voor het eerst 38 Bredase Smaakmakers gekozen. Doel van de initiatiefnemers is het tonen van de veelzijdigheid en diversiteit van de Bredanaar. Daarom zijn de smaakmakers jong en oud, en bekend en onbekend. Maar allemaal hebben ze een veelzijdig, spraakmakend, heldhaftig, ondernemend of gepassioneerd verhaal over wat zij doen voor de stad. Onder de Smaakmakers zijn initiatiefnemers Anne en Hannah van Buddy to Buddy, maar ook een statushouder en Sinéad Power, een jonge Bredase die acht jaar geleden verlamd raakte door een chronische spierziekte en die zich nu inzet voor mensen met een lichamelijke beperking.

Wil jij iemand aanmelden? Of ben je zelf een Smaakmaker? Ga dan naar https://www.bredasesmaakmakers.nl/.