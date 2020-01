Nog twee dagen tot de verkoop van de klûnkaarten: alles wat je moet weten

BREDA - Ze gaan ieder jaar als warme broodjes over de toonbank: de klûnkaarten voor dé klûntocht van het Kielegat. Wie kaarten wil bemachtigen, moet zorgen dat hij vrijdag 24 januari om 19.00 uur bij Venise Bar in de Halstraat staat.

De klûnkaarten zijn ieder jaar weer bijzonder gewild, en de verkoop zorgt dan ook vaak voor lange rijen. Dit jaar worden de kaarten verkocht bij Venise Bar in de Halstraat. De bar maakt van de verkoop meteen een feestje met optredens van onder andere Tommy Lips en de Dorini's.

De klûnkaarten kunnen alleen in de voorverkoop worden gekocht, en niet op de dag zelf. Wie kaarten wil bemachtigen, mag er vijf per persoon kopen. Kaarten kosten 5 euro per stuk. De opbrengst gaat dit jaar naar de Grote Kerk Breda en het Brakkenfestival.

Het verkoopmoment is bovendien ook hét moment om je als groep in te schrijven, en daarmee kans te maken op de felbegeerde Klûnklomp. De Bredase Klûntocht is dit jaar op 2 februari.