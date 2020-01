Grote optocht Kielegat krijgt editie met extra veel grote wagens

BREDA - Stichting 't Kielegat kan dit jaar uitkijken naar een grote optocht met extra veel grote wagens. Tijdens de jaarlijkse inschrijfmiddag meldden maar liefst 14 grote wagens zich aan. En dat is een flinke groei ten opzicht van vorig jaar, toen er 'slechts' tien grote wagens mee reden.

Gisteren werd in hotel de Keyser de inschrijfmiddag voor de grote optocht en de brakkensliert van het Kielegat gehouden. Daar werd traditiegetrouw alvast een gezellig carnavalsfeestje gevierd, en werden uiteraard vele aanmeldformulieren ingeleverd.

De teller voor de grote optocht staat na de inschrijfmiddag op 66 deelnemers. Daarmee is de tocht ongeveer even lang als afgelopen jaar. Wat wel opvallend is, is het grote aantal grote wagens. Dat zijn er dit jaar namelijk veertien, ten opzichte van tien vorig jaar. En dat betekent dat Bredanaars dus kunnen uitkijken naar extra veel indrukwekkende, hoge wagens komende carnaval.

Kapellen

De inschrijving voor de grote optocht is nu officieel gesloten. Als voor kapellen is nog ruimte, laat de organisatie weten. Gisteren was het ook mogelijk om je in te schrijven voor de brakkensliert. Die inschrijving is echter nog niet gesloten. Aanmelden kan nog tot een week voor carnaval. Kijk voor meer informatie op www.kielegat.nl.

Aanmeldingen

Grote wagens 14

Kleine wagens 5

Grote groepen 6

Kleine groepen 14

Individuele 5

Paren 7

Muziek 1

Vrije nummers 6

Buiten mededinging 5

Randgemeenten 3

Totaal: 66