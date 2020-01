Mondiaal Centrum Breda in de race voor prestigieus Appeltje van Oranje 2020

BREDA - Mondiaal Centrum Breda maakt kans op een Appeltje van Oranje. Vanaf vandaag kunnen Nederlanders stemmen op hun favoriete project. Er zijn in totaal nog 38 projecten in de race voor deze prestigieuze prijzen, die het Oranje Fonds jaarlijks uitreikt aan uitzonderlijke sociale projecten. Stemmen kan tot en met 15 januari. Vorig jaar won Eet met je hart nog een Appeltje van Oranje.

Dit jaar is het thema ‘Maatjes ben je samen’. De prijzen staan in het teken van maatjesprojecten. Projecten waarin mensen elkaar vooruithelpen en langere tijd ondersteunen. In ons land zijn veel mensen die om uiteenlopende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vrijwilligers die hun maatje willen worden en ze willen helpen, zijn daarom onmisbaar.

Maatjesproject

Het Maatjesproject van het Mondiaal Centrum Breda koppelt vluchtelingen aan Bredanaars. De nieuwkomers krijgen dan hulp om op een spontane manier in contact te komen. Samen ondernemen ze van alles: lekker de stad in of naar de film, naar de bieb of gewoon samen boodschappen doen. Het project helpt bij het vinden van een eigen weg in onze samenleving. Bredanaars bieden een warm welkom in hun stad.

Via de site kun je stemmen op het project. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgen, bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Hieruit kiest de jury uiteindelijk de drie winnaars.

Koningin Máxima

Koningin Máxima reikt in mei 2020 de Appeltjes van Oranje uit aan de drie beste maatjesprojecten. Drie initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. Alle winnaars van een Appeltje van Oranje krijgen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. Vorig jaar won Eet met je hart nog een Appeltje van Oranje.