De fotowedstrijd van de Stadsfotograaf: 'Ik daag mensen uit bedrijvigheid in Breda vast te leggen'

BREDA - Bredase fotografen opgelet! Drie maanden, drie thema's en drie winnaars. Dat is de insteek van de fotowedstrijd van Stadsfotograaf Breda. Jörgen Janssens daagt alle fotografen uit om Breda op zijn mooist op beeld te zetten. Deze maand staat het thema bedrijvigheid centraal.

Fotograaf Jorgen Janssens is dol op het vastleggen van de diversiteit van Breda. Al tien jaar fotografeert hij als Stadsfotograaf Breda. "Het is mooi om te zien hoe een stad na verloop van tijd veranderd", legt hij uit. Speciaal voor zijn tienjarig jubileum schreef hij een fotowedstrijd uit. Fotografen worden bij deze wedstrijd uitgedaagd om foto's in drie categorieën te maken. "Ik heb gekeken waar ik zelf foto's van maak", vertelt Janssens. "Dat zijn bedrijven, mensen en geschiedenis. Zo kwam ik al snel bij de drie thema's 'bedrijvigheid', 'gezelligheid' en 'oudheid' uit." Dus weet jij nou het leukste bedrijf, het gezelligste plekje of een locatie boordevol geschiedenis, dan is deze wedstrijd iets voor jou.



Wat moet je doen?

Je foto moet natuurlijk voor de deadline zijn ingeleverd. De eerste drie maanden van 2020 staan ieder in het teken van één van de thema's. Ieder thema heeft dan ook een andere deadline: bedrijvigheid op 22 januari, gezelligheid op 20 februari en oudheid op 22 maart. Iedereen mag deelnemen, ongeacht leeftijd of woonplaats. De ingestuurde foto moet wel in Breda zijn gemaakt.

Kun je ook iets winnen?

Zeker, iedere maand zal de jury, bestaande uit docenten van de School voor Fotografie, een winnaar kiezen. De foto wordt beoordeeld op techniek, kwaliteit en originaliteit. Degene die als winnaar uit de bus komt, gaat er vandoor met een powerbank, een Breda Speld en een 50 x 40 afdruk van zijn of haar foto. Ook wordt er over de winnende foto en fotograaf een artikel geplaatst op BredaVandaag.

