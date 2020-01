Hoogvliegers van start op NPO1: opnames boven Breda trokken veel bekijks

BREDA - Begin augustus trokken de spectaculaire achtervolgingen van twee F-16's boven Breda flink de aandacht. Die bijzondere manoeuvres in de lucht waren onderdeel te zijn van opnames voor een televisieserie: Hoogvliegers. En die serie gaat vanavond van start op NPO1.

Bredanaars keken begin augustus hun ogen uit. Boven de stad was meerdere keren een achtervolging van twee F-16's te bewonderen, die tegelijkertijd gefilmd werden vanuit een helikopter. Het was allemaal onderdeel van de opnames van een televisieserie: Hoogvliegers. "Soms is meteen duidelijk hoeveel een verhaal te bieden heeft en dat geldt zeker voor Hoogvliegers", aldus EO-eindredacteur Arnoud Bruinier. "De wereld van de gevechtsvliegtuigen is zoveel meer dan alleen maar een aantrekkelijk decor. Het is een wereld op zich, met geheel eigen codes en regels.

Over Hoogvliegers

Hoogvliegers vertelt het verhaal van Rutger (Josha Stradowski), Guus (Soy Kroon) en Leyla (Sinem Kavus), drie jonge mensen in opleiding tot vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. Tegen de achtergrond van de jarenlange loodzware opleiding van de Koninklijke Luchtmacht, een geopolitiek conflict met Rusland, tot aan een gevaarlijke missie in het Midden-Oosten maak je de vrienden mee op hun bewogen reis naar volwassenheid.

Hoogvliegers zie je vanavond op NPO1 om 21.35 uur.