Bekenaren genieten van jaarlijkse kerstboomverbranding op Markt

PRINSENBEEK - Heel Prinsenbeek is gisteravond richting de Markt getrokken om daar te genieten van de jaarlijkse kerstboomverbranding. Om 19.00 uur werd een grote berg met kerstbomen in brand gezet. En vele Bekenaren keken toe.

Een groot deel van de Markt in Prinsenbeek was met hekken afgezet. Daar omheen mochten de vele Bekenaren die een kijkje wilden nemen omheen gaan staan. Vervolgens werd er in het midden van het plein een grote berg met kerstbomen neergelegd. Een vrachtwagen kwam nog met een container vol bomen aanrijden, maar kon deze niet allemaal lossen.

Om 19.00 uur was het dan zover. De brandweer stak de grote berg met bomen aan. Zo konden de Bekenaren toezien hoe hun kerstbomen in vlammen opgingen. De kerstbomen die niet verbrand werden zijn netjes door de gemeente opgeruimd.