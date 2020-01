Radio 538 betaalt rekening van verloskundige Solange uit Breda

BREDA - De 24-jarige Solange Candeias uit Breda is net afgestudeerd als verloskundige. Om haar opgedane kennis meteen in de praktijk te brengen, gaat Solange naar Kathmandu in het verre Nepal om drie weken te werken in de verloskamer. Een bijzondere actie, die behoorlijk duur is voor de Bredase. Daarom stuurde ze de rekening van haar reis in voor de Radio 538-actie 'Hierrr Met Je Rekening'. 538 dj-Frank Dane nam de zorgen van Solange weg en vertelde haar dat de rekening van €2090,- volledig door 538 wordt vergoed.

Drie weken lang gaan werken in de verloskamers in Nepal. Dat is de bijzondere uitdaging die de Bredase Solange aangaat. In maart reist ze af naar het land. Ze neemt een grote verzameling spullen mee die in het land hard nodig zijn om bevallingen beter te laten verlopen, en gaat zelf drie weken meedraaien. En dat is hard nodig, want in het land is de verloskunde behoorlijk 'primitief', legde ze vandaag uit op 538 in de show van Frank Dane. De DJ was duidelijk onder de indruk van het verhaal. "Wat stoer dat je dit gaat doen joh!"

Voor de reis moet Solange diep in de buidel tasten. Het kost haar namelijk 2090 euro. "Ik krijg daar namelijk niet betaald voor mijn werk." Haar blijdschap was dan ook groot toen Dane haar vertelde dat ze haar rekening in mag leveren aan 538. De radiozender betaalt in kader van de actie 'Hierrr met je rekening' de reis van de Bredase naar Nepal.

Wil jij ook je rekening laten betalen door 538? Dan kun je hem insturen via 538.nl. Maar let wel op. 538 zal de rekening alleen betalen als ze hem uitkiezen, én als je binnen een kwartier nadat je naam genoemd wordt op de radio terug belt naar de studio.

Het fragment met Solange terugluisteren kan hier.