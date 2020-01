Van versnipperaar tot verbranding: Bredase kerstbomen massaal ingeleverd

BREDA - De laatste kerstboomverbrandingen en kerstboominzamelingen zitten erop. Gisterenavond vonden in Bavel en Ulvenhout de laatste verbrandingen plaats van het jaar. Daarmee zitten de zeven verbrandingen en acht inzamelingen er definitief op.

Van gezinnen die met één kerstboom achter zich aan naar het evenementenplein wandelen, tot auto met een aanhanger vol tientallen bomen met daarop een groep uitzinnige kinderen. In Bavel was de kerstboomverbranding gisteren weer in trek. Iets na zeven uur gingen daar de bomen in vlammen op. Tegelijkertijd gebeurde dat ook in Ulvenhout. En daarmee zitten de laatste inzamelingen en verbrandingen erop.

Dit jaar waren er acht inzamelingen waar de bomen werden versnipperd, en zeven verbrandingen. Dat is één verbranding meer dan vorig jaar. In Boeimeer gingen dit jaar de kerstbomen in brand, in plaats van dat ze door de versnipperaar gingen. Bekijk hier de mooiste foto's van de inzamelingen en verbrandingen in de gemeente Breda.