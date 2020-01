Chasséveld kleurt weer oranje: zevende editie 538 Koningsdag bevestigd

BREDA - 538 Koningsdag komt weer naar Breda. Het radiostation heeft vandaag bevestigd dat het grote Koningsdagevenement voor de zevende keer zal neerstrijken op het Chasséveld.

Toen Willem-Alexander in 2014 gekroond werd tot koning, besloot 538 zijn verjaardag groots vieren in Breda. Het oude 538 Koninginnedag evenement dat het radiostation al negentien jaar organiseerde maakte toen plaats voor 538 Koningsdag. En dat beviel zo goed, dat het evenement Breda nooit meer heeft verlaten. Dit jaar zal de zevende editie plaatsvinden.

538 Koningsdag heeft traditiegetrouw een indrukwekkende line-up. Vorig jaar stonden onder anderen wereldsterren Bebe Rexha en Little Mix, DI-RECT, Maan, Kris Kross Amsterdam, Snelle, Snollebollekes en Lucas & Steve op het podium in Breda. Wie wil weten welke artiesten er dit jaar naar Breda komen, moet nog even geduld hebben. De line-up is nog niet bekend. Wel is bekend gemaakt wanneer de kaartverkoop start. Dat is maandag 17 februari om 08.45 uur via 538.nl.