Breda maakt zich op voor zo'n 100 activiteiten tijdens de Cultuurnacht

BREDA - Op 25 januari is het zo ver. Dan vindt de Bredase Cultuurnacht plaats. Tijdens Cultuurnacht Breda 2020 zijn meer dan 100 verschillende activiteiten te bezoeken op meer dan 50 locaties. De nacht start om 16.00 uur en duurt tot in de kleine uurtjes.

De Cultuurnacht staat jaarlijks garant voor een bijzondere zwerftocht door de stad met verrassende voorstellingen en presentaties op bekende en onbekende plekken. Vele culturele instellingen zetten hun eigen deuren wijd open voor unieke, vaak eenmalige activiteiten, maar er zijn ook cultuurmakers die andere, spannende plekken opzoeken om hun kunsten te tonen.

ZZiin Centraal Station

Daar waar normaal gesproken wordt vergaderd, gewerkt en geluncht, regeert op 25 januari muziek en dans in de ruimtes van Zziin Centraal Station. Op deze locatie, aan de Belcrumzijde van het NS station, verzorgt Harmonie Vondel samen met Dansnest een unieke performance, die bedacht en ontwikkeld is door de beeldende kunst instelling Witte Rook.

Bij de Koepel

In de gebouwen rond de Koepel zijn diverse creatieve bedrijven gevestigd. Na een voorzichtig begin in 2019 met de openstelling van het Atelier van Sylvia Thijssen, gaan dit jaar nog veel meer deuren open. Magazijn 076 biedt ruimte aan diverse kunstenaars en creatieve bedrijven en het atelier van Sylvia biedt een bont programma met performances, tentoonstellingen en muziek.

Nog een gebouw dat wacht op herbestemming vormt dit jaar een Cultuurnachtlocatie. In het oude Postkantoor aan de Oude Vest wordt het publiek meegevoerd in een zinnenprikkelende ervaring met dans, film en licht. BLASt werkt daarin samen met Dansnest.

Nog meer te doen rond de Gasthuisvelden

Sinds enkele jaren is er tijdens de Cultuurnacht steeds meer te beleven rond de Gasthuisvelden. Ook dit jaar staat het oude belastingkantoor De Teruggave bol van de activiteiten, maar ook aan de overkant van de straat bruist het in de Oude Rechtbank door de bijzondere programma's van diverse kunstenaars en performers.

Waar tot voor kort de Seelig Kazerne gevestigd was, huist nu de MBO-school de Rooi Pannen. Zij zetten de poorten open en organiseren rondleidingen, een kindervoorstelling en een uniek diner. Op een van de gevels is een spectaculaire video projectie te zien, over de transitie van het gebouw van kazerne tot de onderwijsinstelling. Deze projectie is door studenten van AKV-St. Joost in opdracht van de gemeente Breda en de Cultuurnacht gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden voor het diner kan via: tourist.office.breda@derooipannen.nl. Het aantal plaatsen is beperkt dus reserveer snel. Vol=Vol.

Wil je meer informatie over de cultuurnacht en het hele programma bekijken? Ga naar www.cultuurnachtbreda.nl.