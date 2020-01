Franks Filmptip: 'De fenomenale en lange shots maken 1917 tot een belevenis'

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in een van de Bredase bioscopen draait. Deze week 1917. Te zien bij Pathé en Kinepolis.

Gebeurtenissen in oorlogsfilms staan voor de kijker vaak ver af. Je hebt het gevoel naar een soort journaal te kijken dat verslag doet van oorlogshandelingen. Dat komt doordat in anderhalf tot twee uur wordt getoond wat in werkelijkheid weken (A Bridge too Far), zo niet maanden (The Longest Day) heeft geduurd.



De aanpak van de regisseur Sam Mendes, die ook het scenario schreef van de oorlogsfilm 1917 is totaal anders. De film beslaat één dag van het jaar 1917 in de Eerste Wereldoorlog. Met één lang cameraschot, lijkt het, worden de soldaten-koeriers Schofield (George MacKay) en Blake (Dean-Charles Chapman) op de voet gevolgd. Geen terugblik, geen vooruitblik. Daardoor voelt het allemaal griezelig echt en dichtbij als ze door eindeloze loopgraven ('trenches') rennen, in bomkraters vallen waarin ze bijna verdrinken of in niemandsland door rollen prikkeldraad kruipen terwijl ratten knagen aan de dode soldaten die er inhangen.

Missie

De Duitse troepen hebben zich bij de Somme verder van het front teruggetrokken dan verwacht. Twee Britse bataljons zijn ver vooruit geschoven. Hun commandant denkt dat de Duitse troepen zijn verzwakt en zich daarom hebben teruggetrokken. Maar het is een val. 1600 soldaten van het Britse leger dreigen de volgende dag met een bestorming in die val te lopen en te worden afgeslacht. De generale staf heeft de val ontdekt en wil de uitvoering vandit doodvonnis voorkomen. Maar de verbindingen met de twee bataljons zijn verbroken. Daarom krijgen Schofield en Blake opdracht de commandant van de beide bataljons te waarschuwen dat de geplande aanval moet worden afgeblazen. Dan volgt op klaarlichte dag een race tegen de klok door niemandsland vol rollen prikkeldraad, bomtrechters en dode soldaten en door Duitse linies waar onophoudelijk op de Britse vijand wordt geschoten. Dat niet beiden zullen overleven is al snel duidelijk, maar de vraag is wie er aan gaat en waardoor. En het blijft tot het einde onzeker of de missie zal slagen.

Onbekende acteurs

De keuze voor twee relatief onbekende acteurs in de hoofdrol heeft regisseur Mendez bewust gemaakt. In een interview zei hij dat het publiek bij bekende acteurs verwacht dat ze niet dood zullen gaan, maar dat dit bij onbekende acteurs veel minder zeker is. Zoals het ook in de echte oorlog onzeker is wie overleefd en wie niet.

De fenomenale en lange shots maken 1917 tot een belevenis. De kijker kan de angsten van deze twee soldaten van zó dichtbij beleven dat het maten zouden kunnen zijn. Dan leef je mee!

Wat je moet weten over deze film:



- De Britse regisseur van de oorlogsfilm 1917 Sam Mendes, was ook de regisseur van de James Bond films Skyfall en Spectre, en van misschien wel de beste film ooit gemaakt: American Beauty (over de middle class man Lester Burnham (Kevin Spacey) en zijn midlife crisis). Mendes is getrouwd geweest met Kate Winslet (Titanic)



- Dit is de eerste keer dat Sam Mendes niet alleen de regie voor zijn rekening neemt maar ook het script. De opa van Sam Mendes heeft in de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger aan de Britse kant in de modder van het Belgische Passendale gevochten. Hij was ook koerier.



- Met de oorlogsfilm 1917 won Sam Mendes een Golden Globe voor het beste drama en de beste regie. De Oscars worden op 10 februari a.s. uitgereikt. 1917 kreeg een nominatie voor de beste film, beste regie en beste originele filmmuziek.



- Regisseur Mendes werd geassisteerd door de Britse cameraman Roger Deakins, die veertien Oscarnominaties op zijn naam heeft staan. Speciaal voor deze film is een kleine op afstand bediende camera ontwikkeld die ook mee kon in de loopgraven zodat de acteurs niet werden gehinderd.



Regie: Sam Mendes Met: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict Cumberbatch, Colin Firth e.a.