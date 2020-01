Mosterd na de Maaltijd lanceert nieuw nummer: 'Blij in de Rij' bij de AH in Breda

BREDA - Met Hé Jacqueline zette Mosterd na de Maaltijd zichzelf in 2018 op de kaart als een carnavalsact om rekening mee te houden. En vandaag om 11.11 uur lanceerde het tweetal zijn nieuwste nummer: Blij in de Rij. En die is opgenomen bij de Albert Heijn aan de Heksenwaag in Breda. Al op 4 januari ging daar de polonaise van personeel, vrienden en familie door de winkel voor de opnames van de videoclip.

Robèrt van der Wegen, van Mosterd Na De Maaltijd, vertelt dat hij vorig jaar door Karin Berendes- Van den Hout, supermarktmanager van Albert Heijn Heksenwaag, werd benaderd om een carnavalsnummer op te nemen voor de supermarkt. "Toen waren we al bezig met het opnemen van een ander nummer, dus hadden we dit idee een jaartje in de ijskast gezet. Het leek ons namelijk wel ontzettend leuk om dit te doen." Na vele brainstormsessies met Albert Heijn Heksenwaag en componist Co Vergouwen zijn ze met zijn allen tot het idee van de clip van Blij in de rij gekomen. "We proberen bij onze nummers altijd te kijken naar bepaalde thema's. Daarom hebben we gekeken wat er nou in een supermarkt gebeurd, wat ook met carnaval kan worden gebruikt. Zo kwamen we al vrij snel op de rij bij de kassa", vertelt Robèrt.

Tekst gaat verder onder de foto.



Karin vertelt hoe de rij bij de kassa eigenlijk een grote polonaise voorstelt. "En deze gaat door heel de winkel!" Robèrt vult aan: "Normaal gesproken als je in de rij bij de kassa staat, wil je zo snel mogelijk worden geholpen en weer weg. Maar in onze videoclip laten we dus zien dat iedereen zolang mogelijk in de rij wil blijven en het echt een feestje is in de rij. Vandaar ook de naam van het nummer." In de videoclip doen ruim zestig verkleden figuranten mee. "Dit zijn werknemers van het Albert Heijn filiaal, maar ook vrienden en familie van hen", legt Karin uit. Zelf speelt ze ook mee in de videoclip. "Ik speel als mijzelf: als supermarktmanager loop ik rond in de winkel en ben ik verbaasd over wat er allemaal gebeurd. Op een gegeven moment wil ik de winkel sluiten, maar zie ik dat de polonaise gewoon achter mij door lijkt te gaan. De winkeldeuren besluit ik daarom nog maar even open te laten", klinkt het lachend.

De draaidag was volgens de twee ' een grote happening'. Deze begon 's middag in de supermarkt, die op dat moment nog open was. "We hebben de deuren een uurtje eerder dan normaal dichtgedaan, zodat we gelijk aan de slag konden", vertelt Karin. "En we zijn toch tot zeker 01.00 uur doorgegaan met filmen", aldus Robèrt. "Maar het eindresultaat mag er zijn!"

Oordeel zelf hieronder of dat klopt: