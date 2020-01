Beste festival concept komt uit Breda: TrailerFest wint prestigieuze prijs

BREDA - Het Bredase festival TrailerFest heeft de NMI Award voor 'Beste Festival Concept' gewonnen. In Groningen mocht de organisatie van het bijzondere festival de prijs vannacht in ontvangst nemen. Bovendien werd mede-organisator Tijn Kapteijns er tweede in de strijd om de titel 'Meest ondernemende Muziekgeest'.

Het beste Nederlanders festival concept komt uit Breda. Gisteren won TrailerFest de prestigieuze NMI Award, en daarmee had het jaar 'niet slechter kunnen beginnen' voor de organisatie. Want waar TrailerFest haar enorme succes mee boekt, is een bizarre omgekeerde manier van marketing. TrailerFest presenteert zich namelijk als het slechtste festival van Nederland. De organisatie raadt bezoekers steevast af om te komen en praat altijd negatief over haar eigen festival. Mede-organistor Tijn Kapteijns reageert op Instagram blij op de winst, en bedankt iedereen voor het stemmen. "Iedereen kneiter bedankt voor het stemmen. Wat een mooi avontuur. En natuurlijk een beetje extra liefde voor de TrailerFest familie."

Kapteijns was zelf ook genomineerd voor een award. Maar die mocht hij niet mee naar huis nemen. Hij werd in de strijd om 'Meest ondernemende muziekgeest' tweede achter de Groningse Nachtburgemeester.

NMI Awards

Bij de NMI awards draait het allemaal om diegene die 'het mede mogelijk maken'. Zonder hen geen Nederlandse muziekindustrie, is het motto van NMI. Daarom organiseren zij jaarlijks de NMI Awards waarbij fotografen, vormgevers, producers, marketeers, technici enzovoorts in de spotlights worden gezet.

Lees hier meer over TrailerFest en de bijzondere manier van marketing.