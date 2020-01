Holocaustmonument Levenslicht komt naar Breda

BREDA - Een deel van het Holocaustmonument Levenslicht komt naar Breda. Het kunstwerk dat donderdag in Rotterdam werd gepresenteerd bestaat uit 104.000 herdenkingsstenen, die van 22 januari tot en met 2 februari in ruim 170 gemeenten met een Holocaustverleden te zien zullen zijn. Zo ook in Breda.

Doel van het lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren. Het monument is ontworpen door Studio Roosegaarde, in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Aanleiding daarvoor is dat op 27 januari 2020 het vijfenzeventig jaar geleden is dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Met dit tijdelijke lichtmonument wordt stilgestaan bij de Nederlandse Holocaustslachtoffers in hun eigen gemeente.

Waar in Breda de stenen precies tentoon worden gesteld, is nog niet bekend. Wanneer dat bekend is, is het te zien op deze kaart.