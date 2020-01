Kun jij buikspreken, goochelen of dansen? Kielegat zoekt talent!

BREDA - Zingen, dansen, goochelen, buikspreken, acrobatiek of beatboxen. Je kunt het zo gek niet bedenken of je komt het tegen bij Kielegat zoekt Talent. De organisatie is weer hard op zoek naar getalenteerde Kielegatters om 25 februari weer een mooie show neer te zetten.

Wil jij dinsdag 25 februari vanaf 14.00u op het grote podium op de Grote Markt staan met jouw act tijdens de finale van Kielegat Got Talent? En ben je niet ouder dan zeventien jaar? Aarzel dan niet en meld je snel aan bij jeugd@carnavalbreda.nl. Iedereen is welkom en er zijn mooie prijzen te winnen. De winnaar verdient 100 euro, de tweede 50 euro en nummer drie 25 euro! Bij erg veel aanmeldingen worden er voorrondes georganiseerd.

Carrière

De winnaars van vorig jaar Robbie en Juup zijn dit jaar mede-presentatoren van Kielegat Got Talent. "Ze schitteren ook als jeugdvloggers van ut Kielegat, dus je kunt gerust zeggen dat meedoen aan KGT een boost voor je carnavalscarrière kan betekenen", aldus de organisatie.