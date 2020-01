HBO Intro festival kiest voor grotere opzet voor álle studenten

BREDA - Het HBO Intro Festival wordt in 2020 een stuk groter dan voorgaande jaren. Dit jaar worden namelijke álle studenten van BUas en Avans uitgenodigd. Vorige jaren waren alleen eerstejaars welkom op het festivalterrein op Breepark.

Het HBO Intro festival is regelmatig aan verandering onderhevig. Zo vond het jarenlang in de binnenstad plaats, en trok het festival duizenden jongeren aan die niet per definitie in Breda studeerden. Daarom besloten de Hogescholen in 2017 het roer om te gooien. "De afgelopen jaren kwamen er gemiddeld zo'n 20.000 jongeren op het feest in de binnenstad af. Onder wie ook jongeren die niet studeren aan Avans of NHTV (het huidige BUas, red.) en ook niet-studenten. Dat is de reden waarom de onderwijsinstellingen terug willen naar de kern: een feest voor alleen eerstejaarsstudenten", lieten de onderwijsinstellingen toen in een gezamenlijke verklaring weten.

Zo gezegd, zo gedaan. Sindsdien vond het HBO Intro Festival plaats bij Breepark, en waren alleen eerstejaars welkom. Dat terwijl er bij Breepark ruimte is voor een veel groter festival. Breepark reageert dan ook blij op de keuze om in 2020 alle Bredase studenten weer uit te nodigen voor het Intro Festival. Ruud Walenberg reageert namens Avans op de keuze. "In Den Bosch organiseren we het INTRO Festival voor alle studenten. Ook locatie Breepark laat die aantallen toe. Daarom zijn vanaf dit jaar beide festivals weer voor alle hbo-studenten toegankelijk."

Het HBO intro festival is dit jaar op 10 september. Het HBO Intro festival wordt georganiseerd voor en door studenten. Er zijn meerdere podia, studenten kunnen kennismaken met verschillende studentenverenigingen en diverse organisaties presenteren zich op de informatiemarkt.

