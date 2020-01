Holocaustmonument met lichtgevende stenen komt in binnentuin Nieuwe Veste

BREDA - Het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht komt in de binnentuin van de Nieuwe Veste te staan. Dat heeft de gemeente Breda bekend gemaakt. Het monument dat bestaat uit zo'n 500 lichtgevende stenen zal er vanaf 24 januari te zien zijn. Bovendien kun je je aanmelden om na afloop één van de stenen mee naar huis te nemen.

Op maandag 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Om daar bij stil te staan is het holocaustmonument Levenslicht ontworpen dat uit 104.000 lichtgevende stenen bestaat. Die waren vorige week eenmalig samen te zien in Rotterdam, maar verspreiden zich komende week over 150 Nederlandse gemeenten met een Holocaustverleden. Zo ook Breda.

“Levenslicht is een aangrijpend monument met een bijzondere symboliek. Ook in onze stad zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden gedeporteerd en nooit meer teruggekomen. Een gruwelijke werkelijkheid die we nooit mogen vergeten", laat burgemeester Depla weten. "Het is niet duidelijk of er vanuit Breda ook mensen uit de Roma- en Sinti-cultuur en de LHBT-gemeenschap zijn weggevoerd, omdat deze mensen niet geregistreerd werden. Met de lichtgevende stenen in de tuin van nieuwe Veste en de eeuwenoude moerbeibomen geven we onschuldigen een plaats in het licht. Het is een ontroerende gedachte dat bezoekers van het monument de stenen mogen aanraken.”

Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht of deel te nemen aan het bijbehorende onderwijsproject Wordt gemist, blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

Locatie

Vanaf vrijdagavond 24 januari om 19.00 uur is het tijdelijke monument veertien dagen te zien in de vernieuwde binnentuin van de gerenoveerde culturele markthal Nieuwe Veste. De tuin is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van nieuwe Veste, inclusief de Cultuurnacht op zaterdagavond 25 januari. Er komt bij Nieuwe Veste een intekenlijst voor iedereen die een van de stenen na afloop op wil halen.