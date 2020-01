Swim to Fight Cancer krijgt tweede editie in Breda

BREDA - Swim to Fight Cancer krijgt een tweede editie in Breda. Op zondag 6 september duiken Bredanaars de Singels weer in om geld op te halen voor kankeronderzoek. Toen werd daarmee 355.000 euro opgehaald. Voor de komende editie streeft de organisatie van een opbrengst van 500.000 euro.

De eerste editie van Swim to Fight Cancer Breda was erg succesvol. Dat kwam mede dankzij de enthousiaste bijdrage van de zwemmers, ondernemers, vrijwilligers en het publiek. "Het enthousiasme en de toewijding van zoveel mensen hebben geleid tot een ware apotheose die dag. En dat willen we zo graag nog een keer meemaken", vertelt Theo Dekker, projectleider Swim to Fight Cancer Breda. "Op 6 september hopen we dan ook op meer zwemmers en meer geld om met elkaar de vuist te maken tegen kanker."

Vorig jaar deden bijna 600 deelnemers mee aan de Swim. Zij haalden samen 355.000 euro op voor onderzoek naar kanker. Door de hoeveelheid aanmeldingen was de organisatie vorig jaar genoodzaakt om de inschrijving vroegtijdig te sluiten. Om dit jaar teleurstelling te voorkomen heeft de organisatie bij de gemeente Breda een vergunning aangevraagd en toegewezen gekregen voor maximaal 1000 deelnemers. Daarmee streeft de organisatie naar een eindbedrag van 500.000 euro.

Onderzoek

De zogeheten 'vijfjaarsoverleving' neemt in Nederland ieder jaar met ongeveer 1 procentpunt toe. Dat komt door betere en snellere diagnoses en behandelingen, dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie. Kanker is nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Geld voor onderzoek naar kanker blijft dan ook belangrijk.