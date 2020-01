Martijn schreef een reisgids over treurige plekken: 'De Lunet is in Breda mijn favoriet'

BREDA - Een reisgids waarin niet de mooiste, maar juist de meest treurige plekken van een stad staan uitgelicht. Dat klinkt raar, maar het is precies wat Mark van Wonderen maakte. Met zijn nieuwe boek Treurtips schreef hij een ode aan de 'mooiste lelijke plekken van Nederland'. En daarin heeft ook Breda een plekje bemachtigd. "Eigenlijk was Breda lastig voor me, want de stad is gewoon te mooi. Maar gelukkig kon ik toch wat treurige plekken vinden", vertelt Van Wonderen enthousiast.

Over zijn favoriete treurige plek in Breda hoeft Van Wonderen niet lang na te denken. "De Lunet. Dat vind ik echt een prachtig treurige plek. Die móest echt een plekje krijgen in mijn boek." En ook over de parkeerplaats Achter de lange stallen is hij enthousiast. "En als ik een favoriete wijk moet kiezen, dan is dat sowieso Tuinzigt. Ik heb sowieso een zwak voor volksbuurten, omdat ze zoveel karakter hebben. Het ideaalbeeld is tegenwoordig echt de vinex-wijk, en dat vind ik juist afschuwelijk. Zo'n wijk heeft geen verhaal, er is niks te beleven."

Van Wonderen heeft naar eigen zeggen een grote voorliefde voor aandoenlijke treurnis en onontkoombaar verval. Waar andere mensen hun vakanties bij voorkeur doorbrengen op zonovergoten stranden of in pittoresk gelegen dorpjes, zoekt Mark zijn heil het liefst in een wegkwijnende industriestad of op een vakantiepark waar de vergane glorie van afdruipt. Voor zijn Treurgids lichtte hij veertig plaatsen in Nederland uit.

"In West-Brabant koos ik voor de A58 route. In schrijf in mijn boek over de plaatsen langs die snelweg, van Bergen op Zoom tot Tilburg." Daartussen was Breda eigenlijk maar een vreemde eend in de bijt. "Breda is eigenlijk natuurlijk gewoon veel te mooi. Al helemaal als je de stad vergelijkt met andere plaatsen op de route. Vooral Roosendaal is écht een treurige stad, die staat voor mij landelijk ook echt in de top 5. En ook Tilburg barst van de treurige plekken."

